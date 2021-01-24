قال المدير الإقليمي لشركة تريند مايكرو، رشيد العودة، إن العمل من المنزل ساهم في تزايد الثغرات الأمنية وأدى إلى زيادة الهجوم السيبراني.

وأضاف في حديثه للعربية، أن الهجمات الإلكترونية زادت بنسبة 82% بالربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، مشيرا إلى وجود 3 ملايين من البرامج الضارة التي رصدتها شركته، بجانب 19 مليون رابط ضار.

ونصح جميع الشركات باستخدام التقنيات الأمنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، لأن جميع التهديدات تكون يومية، وبالتالي فإن استخدام هذه التقنيات يساهم في حماية المنظمة.

وتوقعت شركة تريند مايكرو المتخصصة في مجال الأمن السحابي، أن تستهدف الهجمات السيبرانية الشبكات المنزلية وبرامج العمل عن بُعد والأنظمة السحابية في العام الحالي.

وحذر تقرير الشركة للعام الحالي من أن المستخدمين النهائيين الذين يصلون بشكل دوري إلى البيانات الحساسة سيواجهون خطرا أكبر هذا العام.

وأوصت الشركة بالإبقاء على الضوابط الصارمة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى شبكات الشركة والمنزل ومضاعفة استخدام برامج إدارة الأمان.