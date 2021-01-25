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مؤشر الدولار يواصل انخفاضه مع تحسن معنويات المستثمرين

الذهب والدولار
الدولار الأميركي
الدولار

مؤشر الدولار يواصل انخفاضه مع تحسن معنويات المستثمرين

تراجع الطلب على الدولار الأميركي الذي يُعتبر ملاذاً آمناً

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رويترز

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أدى انتعاش المعنويات في الأسواق العالمية إلى انخفاض الدولار اليوم الاثنين، في حين تعززت العملات العالية المخاطر بعد أن فاق تفاؤل إزاء خطط الرئيس الأميركي جو بايدن للتحفيز تأثيرات كوفيد-19.

وبدت معنويات السوق أكثر حذرا في نهاية الأسبوع الماضي، إذ كشفت بيانات اقتصادية أوروبية أن قيود إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أضرت بأنشطة الأعمال، مما أدى إلى نزول الأسهم.

ورغم تحسن المعنويات اليوم الاثنين، قل الطلب على الدولار الأميركي الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وانخفض مؤشر الدولار أثناء الليل، وبلغ الانخفاض 0.2 بالمئة إلى 90.094 في الساعة 0758 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع المحللون تراجعا واسعا للدولار خلال عام 2021.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2174 دولار. وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البنك يراقب اليورو عن كثب.

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وصعد اليورو 9% العام الماضي مقابل الدولار ووصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين ونصف العام في وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري.

كما ارتفع الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا لسيولة المخاطرة، 0.2% عند 0.773 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4%، في حين صعدت الكرونة النرويجية المدفوعة بالسلع الأولية 0.3% مقابل كل من الدولار واليورو.

واستقر الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا خلال اليوم عند 103.735 مقابل الدولار.

وخسر الفرنك السويسري بشكل طفيف مقابل اليورو ليبلغ 1.0786 بحلول الساعة 0829 بتوقيت غرينتش.

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