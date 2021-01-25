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بانتظار التحفيز.. الذهب يصعد مع ضعف الدولار

الذهب
أونصات من الذهب
الذهب

بانتظار التحفيز.. الذهب يصعد مع ضعف الدولار

أنظار المستثمرين على خطة بايدن التحفيزية

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل استمرار الضغوط على الدولار، فيما يتابع المستثمرون حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1855.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش في تعاملات متقلبة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند 1854.80 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "من الواضح أن الاقتصاد هش للغاية، لذلك هناك الكثير من الدعم للتحفيز المالي والنقدي، وعلى هذا النحو يظل الدولار ضعيفا نسبيا، مما قد يعزز الذهب".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي يستمر يومين، غدا الثلاثاء.

وأكدت إدارة بايدن الضرورة الملحة لاقتراح مساعدات مالية للتخفيف من تأثير الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، في الوقت الذي حاولت فيه تهدئة مخاوف الجمهوريين من التكلفة الباهظة لهذه الحزمة.

واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع واحد، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.59 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1101.60 دولار والبلاديوم 0.2% إلى 2358.26 دولار.

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