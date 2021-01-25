ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، لتمحو خسائر مبكرة، بقيادة أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة الأدوية، إذ صعدت العقود الآجلة الأميركية بفعل آمال بأن المشرعين سرعان ما سيقرون تحفيزا اقتصاديا كبيرا لإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

وربح المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.67% إلى 28822.29 نقطة، بعد أن انخفض 0.2% في وقت سابق، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 1862 نقطة.

كما ارتفعت الأسهم الآسيوية، إذ تفوقت التوقعات بإقرار خطة تحفيز مالي بحجم 1.9 تريليون دولار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الأميركي على المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والتأخر في إمدادات اللقاح.

وقال مشرعون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إنهم اتفقوا على أن وصول اللقاح المضاد لكوفيد-19 للأميركيين يجب أن يكون أولوية لكن بعض الجمهوريين يعارضون هذه الحزمة السخية بعد شهر فقط من إقرار الكونغرس تدابير مساعدات مالية بقيمة 900 مليار دولار.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان، فيما قفز سهم توشيبا 16.88%، بعد أن وافقت بورصة طوكيو يوم الجمعة على عودة مجموعة الإلكترونيات والبنية التحتية إلى القسم الأول بالبورصة.

وقفز سهم ألبس ألباين للمكونات الإلكترونية 6.12% ليصبح الرابح الأكبر على المؤشر نيكاي، وارتفع سهم نيكون لصناعة الكاميرات 5.17%.

وصعدت أسهم شركات صناعة الأدوية بفعل تجدد الآمال في توزيع لقاحات لكوفيد-19. وأضاف سهم تاكيدا لصناعة الأدوية 3.54%، بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة العقاقير في اليابان الأسبوع الماضي عن بدء دراسة للقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

كما ارتفع سهم ايساي 2.8% وربح سهم أستيلاس فارما 2.1%.