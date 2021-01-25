تمكنت عملة "إيثريوم" من سحب البساط من العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، وتمكنت خلال الساعات الماضية من تحقيق مكاسب مجمعة تتجاوز المكاسب التي سجلتها "بيتكوين".

خلال الساعات الماضية، ووفق موقع "كوين ماركت كاب"، فقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 4% رابحة نحو 38.8 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 963.6 مليار دولار إلى نحو 1002.4 مليار جنيه في تعاملات اليوم. وفيما تمكنت "بيتكوين" من الاستحواذ على نحو 18.5 مليار جنيه من هذه المكاسب، فإن عملة "إيثريوم" ربحت أكثر من 20 مليار دولار متجاوزة بذلك المكاسب التي سجلتها العملة الأولى في سوق العملات الرقمية المشفرة.

ارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة 4% رابحة نحو 1123 دولارا، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 33123 دولارا في تعاملات أمس الأحد إلى نحو 34246 دولارا في تعاملات صباح اليوم. على صعيد قيمتها السوقية الإجمالية فقد قفزت بنسبة 3.4% رابحة نحو 18.5 مليار دولار بعدما قفزت قيمتها السوقية من مستوى 618.2 مليار دولار في تعاملات أمس إلى مستوى 636.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

ووفق هذه الأرقام، فقد استحوذت عملة بيتكوين" على ما نسبته 47.6% من إجمالي المكاسب الإجمالية للعملات الرقمية. فيما استحوذت على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 63.5% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية.

وفي المركز الثاني حلت عملة "إيثريوم" التي صعدت خلال الساعات الماضية بنسبة 13.3% رابحة نحو 168 دولارا مرتفعة من مستوى 1259 دولارا إلى نحو 1427 دولارا في تعاملات صباح اليوم، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

على صعيد قيمتها السوقية الإجمالية فقد ارتفعت بنسبة 14% رابحة نحو 20.2 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 144.3 مليار دولار إلى نحو 164.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

ووفق هذه الأرقام، فقد استحوذت عملة "إيثريوم" على ما نسبته 52.06% من إجمالي المكاسب الإجمالية للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية. فيما تستحوذ على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 16.4% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

كما صعدت عملة "تيزر" بنسبة 0.4% إلى مستوى 1 دولار. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.8% رابحة نحو 0.1 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها المجمعة من 24.8 مليار دولار إلى نحو 24.9 مليار دولار في تعاملات اليوم. وبذلك تحتفظ "تيزر" بحصة سوقية إجمالية تقدر نسبتها بنحو 2.48% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة البالغة نحو 963.6 مليار دولار.

في المركز الرابع من حيث أكبر العملات الرقمية جاءت عملة "بلوك دوت" التي ارتفعت إلى مستوى 18.37 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 16.6 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1365%.

وفي المركز الخامس جاءت عملة "إكس ريبل" التي نزلت إلى مستوى 0.277 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 12.5 مليار دولار. وبذلك تستحوذ عملة "إكس ريبل" على حصة سوقية تبلغ نسبتها نحو 1.24% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.