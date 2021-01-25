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شركة Kuaishou تستعد لأكبر طرح أولي بعد Uber

Kuaishou
كواشو تطبيق الفيديوهات المنافس لتيك توك
هونغ كونغ

شركة Kuaishou تستعد لأكبر طرح أولي بعد Uber

شركة Kuaishou Technology تعتزم جمع 5.4 مليار دولار في طرح عام أولي

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العربية.نت

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تعتزم شركة Kuaishou Technology الصينية جمع ما يصل إلى 5.4 مليار دولار في طرح عام أولي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم بعد Uber Technologies.

وستطرح الشركة ثلاث مئة وخمسة وستين مليون سهم، بسعر يتراوح بين 13.5 و14.8دولار أميركي للسهم، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وستبدأ الشركة في تلقي طلبات المستثمرين اعتبارا من اليوم وحتى التاسع والعشرين من يناير، ليتم إدراجها في الخامس من فبراير في هونغ كونغ.

يُشار إلى أن Kuaishou يعتبر مشغل الفيديو الأكثر شعبية في الصين بعد Douyin التابع لشركة ByteDance.

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