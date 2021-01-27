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أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تعزيز توقعات صندوق النقد

بورصة طوكيو أسهم اليابان
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو

أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تعزيز توقعات صندوق النقد

بينما قفزت أسهم نيتو دينكو عقب أن عدلت توقعاتها للأرباح

متابع الغاء المتابعة

طوكيو – رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بفضل آمال في نتائج أفضل للشركات بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بينما قفزت أسهم نيتو دينكو عقب أن عدلت توقعاتها للأرباح.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.31% إلى 28635.21 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 1860.07 نقطة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021، قائلا إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في العام الماضي سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.

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وقال كبير الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية هيديوكي إيشيجورو "الكثير من الأسهم اليابانية شديدة التأثر بالاقتصاد العالمي، المستثمرون ينظرون نظرة جديدة للأسهم اليابانية بعد توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي".

وانخفضت الأسهم في آسيا، باستثناء اليابان، فيما نزل مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان 0.3%.

وقفز سهم شركة صناعة المكونات الإلكترونية نيتو دينكو 7.91% لأعلى مستوى في ثلاث سنوات، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 90 مليار ين (867.89 مليون دولار).

وتصدر السهم قائمة الرابحين على المؤشر نيكاي وتلاه سهم كانون الذي ارتفع 6.71% وشارب الذي ربح 6.15%.

وزاد سهم شيونوجي آند كو 1.12%، بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير إنها باعت حقوق التطوير والتسويق لعلاج لكوفيد-19 إلى شركة التكنولوجيا الحيوية بايو إيدج لابس التي مقرها كاليفورنيا.

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