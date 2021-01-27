أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الأربعاء منخفضا 0.07% إلى 8784 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.

وأكد رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، في مقابلة مع "العربية" أن شركات سوق الأسهم السعودية، ستستفيد من القطاعات الجديدة المستحدثة من خطط صندوق الاستثمارات العامة.

واعتبر أن هذه الاستفادة تتضح من التفاؤل، في صناعات البتروكيماويات والصناعات العسكرية، إلى جانب المشاريع العقارية، التي تدعم النمو في قطاعات الإنشاءات والأسمنت، وغيرها من القطاعات ذات الصلة بمشاريع رؤية 2030 مثل قطاعات اللوجستيات والسياحة.

وأشار إلى إنجازات صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والأثر المحقق على الاقتصاد المحلي، معتبرا أن تجديد الالتزام من الصندوق بمواصلة العمل على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وضح 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد، هو أمر مهم لمعنويات المستثمرين بسوق الأسهم السعودية.

وخلال اليومين الماضيين، أكدت قيادات مسؤولة في الصندوق، أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وحقق الصندوق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018؛ وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2016-2014 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2020-2018.