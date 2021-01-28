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أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في شهر

أسهم أوروبا سويسر
نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في شهر

عقب موجة بيع في وول ستريت

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دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، أدنى مستوى في نحو شهر عقب أسوأ موجة بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر/تشرين الأول بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد وتمسك المؤشر فاينشال تايمز 100 البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.

وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية من أبل وفيسبوك أثناء الليل وكذلك تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 والمزيد من القيود في أوروبا، نقلاً عن رويترز.

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وتصدرت شركات التعدين والتكنولوجيا والنفط والغاز قائمة الخاسرين بين القطاعات، لتتراجع بين 1.5% و1.6%.

وقفزت أسهم دياجيو 4% بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة المشروبات الكحولية في العالم عن زيادة مفاجئة لنمو صافي المبيعات الأساسية للنصف الأول من العام بدعم من طلب أميركي قوي.

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