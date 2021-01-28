كانت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بآثارها بعيدة المدى، العامل الرئيسي وراء ضعف طلب المستهلكين على الذهب طوال عام 2020، مما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 14% في الطلب السنوي ليبلغ 3,759.6 طنًا.

وكان العام الماضي أول عام يقل فيه الطلب عن 4 آلاف طن منذ عام 2009، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب على الذهب واطلعت "العربية.نت" على نسخة منه.

وانخفض الطلب العالمي على الذهب في الربع الرابع من العام بنسبة 28% على أساس سنوي، ليبلغ 783.4 طنا، مما يجعله الربع الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية التي شهدناها في الربع الثاني من عام 2008.

وانخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الرابع من العام بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 515.9 طنًا.

ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الطلب للعام بأكمله 1,411.6 طنًا، أي أقل بنسبة 34% مقارنةً بعام 2019، مما يُعدّ انخفاضًا سنويًا جديدًا لمجموعة البيانات لدينا. بينما تحسّن الطلب بشكل مطرد مقارنةً بإجمالي الطلب المتضرر بشدة في الربع الثاني من العام، حيث استمرت جائحة فيروس كورونا في التأثير على سلوك المستهلكين.

وفي المقابل، دعمت حالة عدم اليقين المتزايدة واستجابة السياسات للجائحة الطلب السنوي على الاستثمار، والذي ارتفع بنسبة 40% على أساس سنوي ليبلغ مستوًى مرتفعًا جديدًا لمجموعتنا البالغة 1,773.2 طنًا.

وتحقق معظم النمو في شكل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مدعوماً بنمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في النصف الثاني من العام.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدلائل إلى أن نشاط التداول خارج البورصة، والذي لا يتم تسجيله مباشرةً في مجموعة البيانات لدى المنظمة، كان قويًا أيضًا على مدار العام. ومع ذلك، شهد الربع الرابع من العام انخفاضًا ملحوظًا في الطلب على الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 130 طنًا.

وتأثّر إجمالي المعروض السنوي من الذهب سلبًا أيضًا، حيث انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي (4,633 طنًا)، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2013. ويمكن تفسير الانخفاض في معظمه بتوقف إنتاج المناجم نتيجة لتفشي فيروس كورونا، والذي قابلته زيادة هامشية بنسبة 1% في إعادة التدوير ليبلغ 1,297.4 طنًا في عام 2020.

و بلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة بالذهب مستوًى قياسيًا سنويًا بلغ 877.1 طنًا (47.9 مليار دولار أميركي). أما بالنسبة للتدفقات الإيجابية الداخلة، التي استمرت لمدة 11 شهرًا على التوالي منذ ديسمبر 2019، فقد توقفت في شهر نوفمبر عندما أدى انخفاض الشعور بالمخاطر وانخفاض أسعار الذهب إلى تدفقات خارجة بلغت 130 طنًا في الربع الرابع من العام.

وارتفع سعر الذهب بالدولار الأميركي بنسبة 25% في عام 2020 مدعومًا بطلب المستثمرين. فبعد تسجيل أعلى مستوى قياسي في أغسطس على مستوى معظم العملات، انخفض مؤشر أسعار الذهب لرابطة سوق السبائك بلندن ليبلغ 1,762.55 دولارًا أميركيًا للأوقية في نهاية نوفمبر، قبل أن يتعافى ليغلق العام عند 1,887.6 دولارًا أميركيًا للأوقية.

ونما الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 10% في الربع الرابع من العام، حيث أضاف الانتعاش الذي شهده الطلب في الصين والهند في النصف الثاني من عام 2020 إلى قوته المستمرة في الأسواق الغربية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب السنوي ليبلغ 896.1 طنًا (بزيادة بلغت 3%).

وسجل عام 2020 انخفاضًا قياسيًا بلغ 1,411.6 طنًا في الطلب على المجوهرات الذهبية. وعلى الرغم من الانتعاش ربع السنوي الذي شهده الربع الرابع من العام، لم يتمكّن الطلب من التغلّب على التحديات المستمرة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشهد نشاط شراء البنوك المركزية للذهب تباطؤاً حاداً في عام 2020، لينخفض بنسبة 59% ويسجل 273 طنًا. كما شهد الربع الرابع من العام عودة إلى صافي الشراء المتواضع، حيث نمت الاحتياطيات الرسمية العالمية بمقدار 44.8 طنًا خلال هذا الربع من العام، متفوقاً على صافي المبيعات الذي بلغ 6.5 أطنان في الربع الثالث من العام.

فيما يلي أبرز تطورات الذهب في 2020:

-انخفض الطلب السنوي (باستثناء نشاط التداول خارج البورصة) ليبلغ 3,759.6 طنًا (انخفاض بنسبة 14%)، وهو أول عام يقلّ فيه الطلب عن 4,000 طن منذ عام 2009

-بلغ إجمالي التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب القياسية 877.1 طنًا (47.9 مليار دولار أميركي) وبلغت الأصول المُدارة العالمية 3,751.5 طنًا

-نما الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% في عام 2020 ليبلغ 896.1 طنًا

-انخفض الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 34% على أساس سنوي ليبلغ 1,411.6 طنًا، وهو انخفاض سنوي جديد

-تباطأ شراء البنوك المركزية للذهب في عام 2020، منخفضًا بنسبة 59% على أساس سنوي ليبلغ 273 طنًا

-انخفض الطلب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 7% في عام 2020 ليبلغ 307.9 طنًا

-انخفض إنتاج المناجم بنسبة 4% على أساس سنوي

-ارتفعت إعادة التدوير بشكل هامشي بنسبة 1% على أساس سنوي.

وهذه النتائج الرئيسية للربع الرابع من عام 2020:

-انخفض إجمالي الطلب في الربع الرابع من العام بنسبة 28% على أساس سنوي ليبلغ 783.4 طنًا

-شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات خارجة بلغت 130 طنًا في الربع الرابع من العام

-ظلت السبائك والعملات الذهبية تشهد طلبًا قويًا وارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي

-استمر الطلب العالمي على المجوهرات في التحسّن من أدنى مستوى قياسي في الربع الثاني من العام ولكنه -انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي ليبلغ 515.9 طنًا

-عادت البنوك المركزية إلى صافي الشراء، مضيفة 44.8 طنًا إلى الحيازات العالمية

-نما الطلب في قطاع التكنولوجيا بشكل هامشي ليبلغ 84 طنًا.