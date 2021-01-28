تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.35 دولار للأونصة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير/كانون الثاني عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1834.30 دولار للأونصة، نقلاً عن رويترز.

وقال المركزي الأميركي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأميركي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25 دولارا للأونصة وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1059.81 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2298.23 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر/كانون الأول عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.