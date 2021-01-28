.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الذهب يتراجع مع إقبال المستثمرين على الدولار

الذهب
سبائك ذهب
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع إقبال المستثمرين على الدولار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.35 دولار للأونصة، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير/كانون الثاني عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1834.30 دولار للأونصة، نقلاً عن رويترز.

سيسكو للعربية: إتمام بيع 21% من قصص خاصة سوق السعودية سيسكو للعربية: إتمام بيع 21% من "بوابة البحر الأحمر" قبل نهاية 2021

وقال المركزي الأميركي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأميركي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25 دولارا للأونصة وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1059.81 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2298.23 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر/كانون الأول عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد