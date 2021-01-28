قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن التعديلات التي أقرتها تأتي في إطار تنظيم وتطوير السوق المالية وبناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في دعم نمو الشركات واستدامتها في السوق المالية.

وبحسب الهيئة فإن التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة تهدف إلى تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقاً متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي. كما تأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة في ضوء تطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل، وتطوير الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:

1. تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه.

2. تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة، وذلك فيما يتعلق بالهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين، إضافةً إلى عدد من التعديلات فيما يتعلق بطرح المنشآت ذات الأغراض الخاصة لأدوات الدين.

3. تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمدة مراجعة الهيئة لطلب تسجيل أدوات الدين وطرحها أو تسجيل أدوات الدين القابلة للتحويل وطرحها وطلب الموافقة على صفقة التمويل ذات العلاقة بطرح أدوات الدين طرحاً عاماً لتكون (20) يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب القواعد.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة تضمن تعديل الإشارة لرقم المادة السبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الواردة في الفقرة (ج) من البند خامساً من التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية لتكون الإشارة لرقم المادة التاسعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتعديل الإشارة لرقم المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الواردة في الفقرة (25) من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات؛ لتكون الإشارة لرقم المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها في موقعها الإلكتروني مدة (60) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (27)، وأجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة في جميع أنواع أدوات الدين التي تصدرها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك في حالة الطرح الخاص.