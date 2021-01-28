قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell إن الفيدرالي ليس مسؤولا عن الارتفاعات الكبيرة في أسعار بعض الأسهم التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، كما أرجع ارتفاع الأسعار لتفاؤلات المستثمرين بشأن لقاحات وباء كورونا والسياسة التحفيزية الأميركية.

ومن ناحية أخرى، لفت التفاوت السريع بأسعار الأسهم، وأبرزها سهم GameStop، أنظار المنظمين في وول ستريت ودفعهم لتحري الأسباب وراء تلك القفزات، إذ قالت الرئيسة التنفيذية لبورصةناسداك Adena Friedman، إنه في حال تمت ملاحظة حجم تداولات غير معتاد على سهم شركة معينة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، فسيوقفون السهم عن التداول من أجل التحقيق بالأمر للحد من محاولات التلاعب في الأسواق.

وفي هذا السيق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض Jen Psaki إن فريق الرئيس Biden يتابع ظاهرة التقلبات في الأسواق.

وجاء عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنهم يقيمون وضع الأسواق ويعملون على التحقيق في أنشطة كل الجهات المساهمة فيها.