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سهمان يرتفعان بأكثر من 100% في وول ستريت بجلسة واحدة

وول ستريت مناسبة
وول ستريت
وول ستريت

سهمان يرتفعان بأكثر من 100% في وول ستريت بجلسة واحدة

أحدهما ارتفع بـ 700% خلال الأسبوعين الماضيين

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دبي - العربية.نت

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قفزت أسعار أسهم كل من غيم ستوب GameStop وإيه إم سي AMC خلال تداولات يوم أمس في وول ستريت، لتفوق ضعف أسعار اليوم الذي سبقه.

والجدير بالذكر أن سهم غيم ستوب سجل ارتفاعات بأكثر من 700% خلال الأسبوعين الماضيين، إذ وصلت القيمة السوقة للشركة إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مقارنة 1.224 مليار دولار منذ أسبوعين نتيجة للآراء المؤيدة له على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تكبدت صناديق التحوط التي تستثمر بعقود خيار لبيع أسهم غيم ستوب خسائر كبيرة بسبب، الارتفاع الكبير لسعر السهم، الأمر الذي دفع الصناديق لبيع العقود من أجل الحد من الخسائر.

وارتفعت أسهم "غيم ستوب" بأكثر من 60% بعد ساعات من التداول يوم الثلاثاء الماضي بعد تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والتي ربطت بصفحة wallstreetbets Reddit التي تضم أكثر من مليوني مشترك.

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