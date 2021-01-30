هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية، منهية جلسة الجمعة على أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول، إذ عكس المستثمرون تداعيات نتائج تجارب جونسون آند جونسون للقاح كوفيد-19، في حين زادت التقلبات بفعل مواجهة بين صناديق التحوط في وول ستريت ومستثمرين أفراد صغار.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 620.74 نقطة، بما يعادل 2.03% إلى 29982.62 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 73.14 نقطة، أو 1.93% إلى 3714.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 266.46 نقطة، أو 2%، إلى 13070.70 نقطة.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول، إذ فقد داو 3.82% وتراجع ستاندرد آند بورز 3.31% وخسر ناسداك 3.49%.

وعلى أساس شهري، انخفض داو 2.04% وهبط ستاندرد آند بورز 1.12% وربح ناسداك 1.42%.