مؤشرات الأسهم الأميركية تتكبد أكبر خسائرها في 3 أشهر
وول ستريت تهبط بعد بيانات بشأن اللقاح من جونسون آند جونسون
هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية، منهية جلسة الجمعة على أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول، إذ عكس المستثمرون تداعيات نتائج تجارب جونسون آند جونسون للقاح كوفيد-19، في حين زادت التقلبات بفعل مواجهة بين صناديق التحوط في وول ستريت ومستثمرين أفراد صغار.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 620.74 نقطة، بما يعادل 2.03% إلى 29982.62 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 73.14 نقطة، أو 1.93% إلى 3714.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 266.46 نقطة، أو 2%، إلى 13070.70 نقطة.
وتكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول، إذ فقد داو 3.82% وتراجع ستاندرد آند بورز 3.31% وخسر ناسداك 3.49%.
وعلى أساس شهري، انخفض داو 2.04% وهبط ستاندرد آند بورز 1.12% وربح ناسداك 1.42%.