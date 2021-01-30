في خضم موجة الصعود القياسية التي تشهدها أسواق العملات المشفرة في الفترة الأخيرة، تشهد عملة "دوج كوين" المشفرة ارتفاعات قياسية بعد تغريدة جديدة لمؤسس شركة تسلا قطب الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، والذي تسببت تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ارتفاعات قياسية لأسعار الأصول المختلفة التي يدعمها على نحو صريح أو حتى بالإشارة الضمنية فقط.

ويشير تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن عملة "دوج كوين" ارتفعت بصورة جنونية بعد تغريدة، أغنى شخص بالعالم، إيلون ماسك، وبنحو 420% في غضون يوم وحاد ليتم تداولها حول مستويات 0.03831 دولار وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق منذ انطلاق العملة في العام 2013.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ترتفع فيها عملة "دوج كوين" بسبب تغريدات ايلون ماسك ففي شهر ديسمبر من العام الماضي تسببت تغريدة من كلمة واحدة لماسك وهي "Doge" في ارتفاع سعر العملة المشفرة بنحو 20%.

نشأة "دوج كوين"

يعود تاريخ نشأة دوج كوين إلى قبل نحو 8 أعوام من الآن، حيث تم اختيار شعار أحد الكلاب لها ويرمز لها بالرمز "Doge" وتمتاز تلك العملة بسرعة تعدينها في مراحلها الأولى، ما يسمح بتداولات أكبر عليها في أوساط المستثمرين.

وتشير بيانات Coindesk التي اطلعت عليها "العربية.نت" إلى أن القيمة السوقية الحالية تبلغ نحو 4 مليارات دولار في وقت شهدت التداولات على العملة المشفرة مستويات قياسية تبلغ نحو 14 مليار دولار في آخر 24 ساعة فقط.

وبلغ العائد على الاستثمار في تلك العملة منذ مطلع العام الجاري نحو 455%، فيما العملة المشفرة تراجعات بنحو 40% في مستهل التعاملات مع عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها في أعقاب تغريدة ايلون ماسك.

هدف جديد

ويحذر محللون من أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة خلال الساعات الأخيرة ربما تأتي بعد تداولاها على نطاق واسع في أوساط المستثمرين الهواة على منصة التواصل الاجتماعي "Reddit" التي تصدرت العناوين في "وول ستريت" على مدار الأسبوع الماضي.

وقال رئيس إدراج العملات المشفرة لدى CoinMarketCap "هناك مؤشرات على أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة المشفرة ربما يقف وراءها المستثمرون الهواة الذين يتبادلون الآراء على منصة Reddit والذين يسعون لتغيير القواعد الاستثمارية في وول ستريت".