أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من بداية أكتوبر 2020 إلى نهاية ديسمبر 2020، بإجمالي نحو 12.87 مليون ريال.

وقالت الخبير المالية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزعة لكل وحدة 0.125 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.25%.

ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 102.97 مليون وحدة.

وتمثل نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.43% كما في نهاية ديسمبر 2020.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 16 فبراير 2021، ويكون تاريخ دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كان مدير الصندوق قد أعلن عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من بداية يوليو 2020 إلى 30 سبتمبر 2020 بإجمالي أرباح موزعة نحو 15.446 مليون ريال بواقع 0.15 ريال لكل وحدة بنسبة 1.5% من السعر الأولي للوحدة.