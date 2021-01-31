أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

وبحسب بيان الشركتين على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، فإن النطاق السعري للطرح تحدد بين 62 و72 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وتعتزم "الخريف" طرح 7.5 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مالها، وسيتم بيعها من قبل مساهم واحد وهو شركة مجموعة الخريف.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249,999 سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 750 ألف سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم 31 يناير 2021 وتنتهي يوم 09 فبراير 2021.

وتأسست شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة في العام 1957، وتنتشر أنشطتها التشغيلية في أكثر من 40 بلداً في 6 قارات.