خفضت شركة روبن هود Robinhood Markets عدد الشركات التي عليها قيود تداول إلى ثماني شركات من 50 سابقا قبل جلسة التداول اليوم وفقًا لتحديث على موقعها على الإنترنت.

ومن بين الشركات الثماني التي لا تزال على القائمة غيم ستوب GameStop وإيه إم سي AMC Entertainment وبلاك بيري BlackBerry وإكسبرس Express.

هذا وكانت شركة Robinhood قد أوضحت يوم الجمعة أنها وضعت قيودًا على الشراء بعد أن زادت متطلبات إيداع غرفة المقاصة للأسهم الأسبوع الماضي.

وتعرض تطبيق التداول، المشهور بين المستثمرين الأفراد الذين عززوا صعود أسهم GameStop لانتقادات واسعة النطاق، بسبب قراره تقييد تداول الأسهم عالية الارتفاع، التي صعدت بعد أن تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أسبوع جامح من المضاربات، اتخذت الشركة مساء الخميس قرارا بوقف التداول على 30 سهما من أسهم المضاربات بما في ذلك سهما GameStop وAMC بعد ارتفاعات قياسية لتلك الأسهم كبدت صناديق التحوط خسائر بمليارات الدولارات.

والعام الماضي، ساهم المتداولون على التطبيق في ارتفاعات قياسية لأسهم بعض الشركات التي كانت تقع في قلب أزمات مالية طاحنة، ففي الوقت الذي كانت فيه تلك الشركات تعلن عن إفلاسها أو تقترب من شفير الإفلاس كانت أسهمها تشهد ارتفاعات قياسية تتراوح ما بين 300-500٪، فيما عزاه المحللون إلى عمليات شراء جماعية من قبل المستثمرين الأفراد عبر تطبيق "روبن هوود" الشهير.