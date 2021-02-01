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توقعات بقفزة 300% لعقود تداول الفضة.. كيف؟

الأسواق العالمية

توقعات بقفزة 300% لعقود تداول الفضة.. كيف؟

مع حرب محمومة بين صغار المستثمرين وصناديق التحوط

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتسجل أعلى مستوى لها في 8 سنوات قرب 30 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن دعا النشطاء على منصة "reddit" للإقبال على شراء المعدن الثمين، لتكسب نحو 25% منذ يوم الخميس، مما دفع المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم GAMESTOP.

وأكد رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن الأمور تتجه للتعقيد على مضاربات عقود الفضة الآجلة، موضحاً في مقابلة مع "العربية" أن طلب المتداولين لمراكزهم، سيوجد أزمة تسليم للمعدن الثمين، وبالتالي ربما نشهد ارتفاعات أخرى غير مسبوقة، مشيراً إلى "توقعات بارتفاع أسعار الفضة بنحو 300% في حال إصرار المستثمرين الأفراد على استلام العقود".

وارتفعت الفضة قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

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وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس/آب عند 28.99 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3% إلى 28.44 دولار.

وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة، في عمليات دفعت المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار.

وزاد البلاتين 2.4% إلى 1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار.

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