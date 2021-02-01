تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب شهرية جيدة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بدعم عودة المستثمرين إلى أسواق الأسهم وبدء تلاشي حالة الضباب، والتي تزامنت مع بعض الأخبار الإيجابية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الشهر الماضي.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 45.9 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 6.58% وذلك بعدما ارتفع من مستوى 650.856 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي إلى مستوى 696.756 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يناير من العام الحالي.

على صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 6.22% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 6.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة. وأيضاً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 8.89% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.

وفيما يتعلق بتعاملات أمس، فقد أنهت المؤشرات تعاملاتها على تراجع جماعي، فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49%. كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.66%، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.5%.

أيضاً، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.37%، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.52%.