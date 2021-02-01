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أسمنت الفجيرة تدرس الانسحاب من بورصة الكويت لهذه الأسباب

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بورصة الكويت
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أسمنت الفجيرة تدرس الانسحاب من بورصة الكويت لهذه الأسباب

في اجتماع مجلس الإدارة يوم 11 فبراير 2021

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دبي - العربية.نت

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يناقش مجلس إدارة شركة صناعات أسمنت الفجيرة، في اجتماعه يوم 11 فبراير الجاري، مقترح الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الانسحاب الاختياري يرجع إلى 3 أسباب، هي تدني السعر والتداول على أسهم الشركة، وزيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت، بالإضافة إلى التعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الكويت مع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية بدولة الإمارات.

وفي سياق متصل، قالت الشركة إن الاجتماع يناقش أيضاً تقرير المدير العام عن أداء الشركة، واعتماد البيانات المالية للعام المالي 2020، بالإضافة إلى تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

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وكانت هيئة أسواق المال الكويتية، غرمت شركة صناعات أسمنت الفجيرة، مبلغ 5 آلاف دينار مؤخراً، لعدم إدراج الشركة بند مناقشة الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت في افصاحها يوم 2 فبراير 2020، على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 فبراير 2020.

كانت شركة صناعات أسمنت الفجيرة، حققت صافي خسائر نحو 63.7 مليون درهم (17.9 فلس/للسهم) خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 8.6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2019.

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