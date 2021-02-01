ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، لتصعد بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس/آب عند 28.99 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3% إلى 28.44 دولار.

وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 15% منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة، في عمليات دفعت المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.

وقال المدير العام لدى جولد سيلفر سنترال برايان لان: "هذا هو رد فعل آسيا" على فورة شراء الأفراد، مضيفا أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الوضع.

وقال لان إن الطلب على الفضة الحاضرة زاد إلى مثليه منذ الخميس، إذ إن المستثمرين المحجمين عن تكوين مراكز اشتروا المعدن بفعل مخاوف من ارتفاع قوي للأسعار.

وتظهر بيانات من صندوق آي.شيرز سيلفر ترست للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة أنه جرى تكوين 37 مليون سهم في يوم واحد، كل سهم يمثل أوقية من الفضة.

والشراء في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يعزز أسعار الفضة عبر زيادة عدد الأسهم في الصندوق مما يجعل مشغله يشتري المزيد من المعدن لدعمه.

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة، وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار.

وزاد البلاتين 2.4% إلى 1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار.