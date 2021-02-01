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أسهم GAMESTOP تقفز مع استمرار تداولات محمومة للأفراد

A GameStop store is pictured in the Manhattan borough of New York City, New York. (Reuters)
شركة بيع ألعاب الفيديو جيم ستوب
شركات

أسهم GAMESTOP تقفز مع استمرار تداولات محمومة للأفراد

تداولات مدفوعة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

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العربية.نت

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قفزت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو جيم ستوب GAMESTOP وشركة تشغيل قاعات عرض الأفلام AMC إيه.إم.سي إنترتينمنت هولدينجز 6.4% و18.4% على الترتيب في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين.

تُضاف التحركات إلى صعود بأكثر من 200% الأسبوع الماضي لإيه.إم.سي ونحو 400% لجيم ستوب والذي غذته تداولات محمولة للأفراد مدفوعة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "رويترز".

صنع الارتفاع الخرافي لأسهم شركة GameStop المتخصصة في تجارة ألعاب الفيديو مليونيرات جدداً، بينما كلف صناديق التحوط مليارات الدولارات من الخسائر غير المتوقعة.

يوم الجمعة الماضية، ارتفعت أسهم GameStop بنسبة 70% إضافية في صعود مذهل قاده صغار المستثمرين من أعضاء منتدى Reddit عبر الإنترنت، بعد أن شهدت قفزة بمقدار 1800% منذ بداية يناير.

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وقد تعهد "جيش المستثمرين الصغار" الذين تجرأوا على تحدي "ذئاب وول ستريت"، بالاحتفاظ بتلك الأسهم التي اشتروها لإجبار صناديق التحوط التي راهنت على انخفاضها على الدفع لتغطية خسائرهم، مما يعني أن العديد من الثروات الجديدة التي تشكلت من هذه "الملحمة" معرضة للتبخر إذا ما انفجرت الفقاعة، بحسب تقرير لـ"ديلي ميل".

لكن في الوقت الحالي، فإن بعض مستثمري Robinhood مثل AJ Vanover، الذي لا يحقق سوى 35000 دولار سنويًا كدخل من بيع قطع غيار السيارات في ولاية ميسوري الأميركية، أصبحوا الآن مليونيرات على الورق، حيث يتجاوز رصيد فانوفر على منصة Robinhood المليون دولار، وفقًا لحوار بثته شبكة CNN.

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