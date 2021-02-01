قال مصدران إن قطر تعتزم الاجتماع مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من منتصف فبراير شباط، قبيل بيع محتمل لسندات دولية.

وقال المصدران إن قطر ستعقد اجتماعات غير مرتبطة بصفقة بعينها مع مستثمرين في أوروبا في الفترة من 15 إلى 17 فبراير شباط، وفي الولايات المتحدة من 22 إلى 24 فبراير شباط، وفي آسيا من 25 فبراير شباط إلى الأول من مارس آذار، مضيفين أن ستاندرد تشارترد يتولى الترتيبات اللوجستية.

ولم ترد وزارة المالية القطرية حتى الآن على طلب وكالة "رويترز" للتعقيب. وامتنع ستاندرد تشارترد عن التعقيب.

كانت مصادر قالت في وقت سابق، إن قطر لن تصدر سندات فقط هذا العام لسداد أوراق مستحقة، لكنها قد تقرر زيادة إصداراتها المتداولة بسبب طلب مرتفع متوقع.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى سندات مستحقة في يونيو حزيران بقيمة 3.5 مليار دولار على قطر المصنفة ائتمانيا عند ‭‭AA-‬‬ من ستاندرد آند بورز وفيتش.

وقال أحد المصادر، وهو مطلع على الأمر، "إذا أراد أحد أن يعطيهم أموالا أرخص بمقدار 30 نقطة أساس عن العام الماضي، فبالطبع - على ما أعتقد - هم سيرغبون في الحصول على مزيد من الأموال. لكن ذلك يعتمد على الوضع في الأسواق".

جمعت قطر في أبريل نيسان من العام الماضي 10 مليارات دولار عبر صفقة سندات على ثلاث شرائح، لتكون أول دولة في منطقة الخليج تصدر ديونا بعد انخفاض تاريخي في أسعار النفط والضبابية الهائلة التي اكتنفت الشهور الأولى من جائحة كوفيد-19.

وساعدت أوضاع السوق الإيجابية المقترضين في الخليج على تنفيذ صفقات قياسية في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها الإصدار الأدنى عائدا بالمنطقة من الفئة 1 من البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في السعودية والعائد الأدنى على سندات ممتازة لبنك خليجي من بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.

وأصدرت حكومات السعودية والبحرين وسلطنة عمان سندات تزيد قيمتها الإجمالية على 10 مليارات دولار في يناير كانون الثاني.