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مكاسب شركات التكنولوجيا تنعش أسهم أوروبا صعودا

بورصة أسواق أوروبا
امتد المناخ الإيجابي من الأسواق الآسيوية إلى أوروبا
اقتصاد أوروبا

مكاسب شركات التكنولوجيا تنعش أسهم أوروبا صعودا

ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.4%، بينما ربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%

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العربية.نت

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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم لثلاثاء، إذ يحدو الأمل المستثمرين بشأن تعاف اقتصادي أسرع وتيرة، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن أنهت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس محادثات استحواذ محتمل على منافستها الأميركية دي.إكس.سي تكنولوجي.

وربحت أسهم أتوس 5%، بعد أن قالت الشركة إنها قررت عدم الاستمرار في محادثات بشأن استحواذ محتمل بقيمة 10 مليارات دولار على دي.إكس.سي تكنولوجي.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.4%، بينما ربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، بحسب ما ورد "رويترز".

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وامتد المناخ الإيجابي من الأسواق الآسيوية إلى أوروبا في التعاملات المبكرة بفضل آمال إزاء مزيد من التحفيز في الاقتصاد الأميركي.

وما زال المستثمرون يركزون أيضا على تقارير الأرباح في أنحاء أوروبا، فيما هوى سهم فريسنيس ميديكال كير 12%، بعد أن حذرت أكبر شركة متخصصة في أجهزة غسيل الكلى في العالم من أن صافي أرباحها المعدلة سينخفض على الأرجح هذا العام.

ونزل سهم بي.بي 4%، بعد أن تراجع ربحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 115 مليون دولار بسبب ضعف الطلب على الطاقة ونتائج ضعيفة لأنشطة التجارة.

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