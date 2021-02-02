تراجعت الفضة أكثر من 5% اليوم الثلاثاء، إذ انحسرت على ما يبدو حمى شراء من صغار المستثمرين على غرار ما حدث مع سهم جيم ستوب بعد أن صعدت بالأسعار إلى ذروتها فيما يقارب 8 سنوات وذلك إثر قرار بورصة شيكاغو التجارية زيادة نسبة الهامش.

وبحلول الساعة 1320 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للفضة منخفضا 5.3% إلى 27.44 دولار للأوقية (الأونصة). كان السعر قفز 7.3% أمس الاثنين لأعلى مستوى منذ فبراير شباط 2013 في أحدث نوبة شراء يقودها المستثمرون الأفراد في الأصول ذات المراكز المدينة الكثيفة مثل سهم شركة بيع ألعاب الفيديو الأميركية جيم ستوب.

رفعت بورصة شيكاغو نسبة الهامش الإلزامي في العقود الآجلة للفضة 17.9% يوم الاثنين، في خطوة معتادة للحد من الضغوط غير الطبيعية في السوق، في حين نصحت تدوينات بمنتدى "رهانات وول ستريت" على موقع "ريديت" - الذي كان في بؤرة تداولات الأسبوع الماضي - المتعاملين بالابتعاد عن المعدن.

وقالت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس، "قرار بورصة شيكاغو يحد من فوران السوق." وأضافت أن التصحيح كان حتميا وأن الفضة مازالت أعلى مما ينبغي بالمعايير الفنية.

في غضون ذلك، تراجع الذهب 1.3% في المعاملات الفورية ليسجل 1836.21 دولار للأوقية. وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.1% إلى 1844 دولارا.

ونزل البلاتين 2.6% إلى 1098.32 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% مسجلا 2249.43 دولار للأوقية.