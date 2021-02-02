تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، لتصل مكاسب المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 7.36% قبيل إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء.

وبلغت مكاسب مؤشر الأسهم المتوسطة إي جي إكس 70 نحو 12.74% منذ بداية العام، في حين ارتفع المؤشر الأوسط نطاقا إي جي إكس 100 بنسبة 11.51%.

وقال العضو المنتدب في بلوم مصر لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، إن هناك مساحة كبيرة للسوق المصري يستطيع التحرك بها.

وأوضح أن كل المعطيات في السوق المصري تؤهله للصعود فوق مستويات ما قبل كورونا أي مستويات نهاية 2019، وهي تفرق نحو 18% عن نهاية العام الماضي.

وتمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب شهرية جيدة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بدعم عودة المستثمرين إلى أسواق الأسهم وبدء تلاشي حالة الضباب، والتي تزامنت مع بعض الأخبار الإيجابية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الشهر الماضي.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 45.9 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 6.58%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 650.856 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي إلى مستوى 696.756 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يناير من العام الحالي.

على صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.85%، ليغلق عند مستوى 2366 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 6.22% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 6.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة. وأيضاً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 8.89% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.