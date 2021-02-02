.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البورصة المصرية قد تستطيع القفز بهذه النسبة في الفترة المقبلة

البورصة المصرية

البورصة المصرية قد تستطيع القفز بهذه النسبة في الفترة المقبلة

بدعم من المؤشرات الاقتصادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، لتصل مكاسب المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 7.36% قبيل إغلاق تداولات اليوم الثلاثاء.

وبلغت مكاسب مؤشر الأسهم المتوسطة إي جي إكس 70 نحو 12.74% منذ بداية العام، في حين ارتفع المؤشر الأوسط نطاقا إي جي إكس 100 بنسبة 11.51%.

وقال العضو المنتدب في بلوم مصر لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، إن هناك مساحة كبيرة للسوق المصري يستطيع التحرك بها.

14 خبيراً يعلنون توقعاتهم لأسعار الفائدة بمصر أسواق المال اقتصاد مصر 14 خبيراً يعلنون توقعاتهم لأسعار الفائدة بمصر

وأوضح أن كل المعطيات في السوق المصري تؤهله للصعود فوق مستويات ما قبل كورونا أي مستويات نهاية 2019، وهي تفرق نحو 18% عن نهاية العام الماضي.

وتمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب شهرية جيدة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بدعم عودة المستثمرين إلى أسواق الأسهم وبدء تلاشي حالة الضباب، والتي تزامنت مع بعض الأخبار الإيجابية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الشهر الماضي.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 45.9 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 6.58%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 650.856 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي إلى مستوى 696.756 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يناير من العام الحالي.

على صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.85%، ليغلق عند مستوى 2366 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 6.22% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 6.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة. وأيضاً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 8.89% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد