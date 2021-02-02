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استثمارات الأجانب بالسوق السعودية تصل إلى 56.4 مليار دولار

سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية تداول
سوق السعودية

استثمارات الأجانب بالسوق السعودية تصل إلى 56.4 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية مشتريات صافية بنحو 1.9 مليار ريال خلال يناير من العام الجاري، بعد إجمالي مشتريات 10.8 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية 8.9 مليار ريال.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية يناير الماضي 211.5 مليار ريال (56.4 مليار دولار)، من 208.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وجاءت مشتريات الأجانب بالتزامن مع ارتفاع طفيف لمؤشر "تاسي" 0.1%، ليغلق يناير عند 8702.6 نقطة مقابل 8689.5 نقطة بنهاية ديسمبر 2020.

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وكان الأجانب سجلوا مبيعات شهرية في ديسمبر 2020 بـ0.6 مليار ريال، وهي أول مبيعات خلال تسعة أشهر "أول مبيعات منذ مارس 2020 البالغة 3.4 مليار ريال تزامنا مع تفشي كورونا وتسجيل السوق قاع العام الماضي".

وقيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية يناير الماضي هي ثاني أعلى مستوى تاريخي بعد المسجل بنهاية نوفمبر 2020 البالغ 211.7 مليار ريال.

وتشكل ملكيتهم بنهاية يناير الماضي 2.34% من قيمة السوق البالغة 9.05 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

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