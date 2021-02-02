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الإسترليني يقفز أمام اليورو لأعلى مستوى بـ 8 أشهر

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
عملات

الإسترليني يقفز أمام اليورو لأعلى مستوى بـ 8 أشهر

لكنه يتراجع مقابل الدولار

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رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 8 أشهر أمام، الثلاثاء، لكنه تراجع مقابل الدولار مع إشارة محللين إلى أن بنك إنجلترا المركزي ربما يترك الباب مفتوحا أمام أسعار فائدة سلبية.

وبحلول الساعة 1655 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.18 مقابل العملة الأوروبية عند 88.09 بنس لليورو، بينما تراجع 0.14% أمام العملة الأميركية إلى 1.3642 دولار.

وفي تحديث لتوقعاته للجنيه الإسترليني مقابل كل من الدولار واليورو حتى نهاية 2021، قال بنك (آي إن جي) الهولندي، إنه يتوقع أن يصل الإسترليني إلى 85 بنسا مقابل اليورو وأن يتخطى مستوى 1.50 دولار هذا العام.

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