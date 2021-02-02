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مؤشرات الأسهم الأميركية تصعد ترقباً لنتائج الشركات

وول ستريت مناسبة
مؤشرات وول ستريت
وول ستريت

مؤشرات الأسهم الأميركية تصعد ترقباً لنتائج الشركات

بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح قبيل نتائج أمازون وألفابت

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رويترز

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صعدت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت عند الفتح الثلاثاء، معززة قوة الدفع التي اكتسبتها في الجلسة السابقة بينما يتوقع المستثمرون نتائج قوية من أمازون وألفابت المالكة لغوغل ويبحثون أيضا عن علامات على تقدم في حزمة تحفيز مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 65.00 نقطة، أو ما يعادل 0.22% إلى 30276.88 نقطة في بداية جلسة التداول في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 18.00 نقطة، أو 0.48% إلى 3791.84 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 139.70 نقطة، أو 1.04% إلى 13543.10 نقطة.

أغلقت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاعات، الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية، إذ تدعمت معنويات المستثمرين بفعل زيادة التفاؤل حيال التحفيز الاقتصادي الأميركي والتعافي العالمي.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم آسيا-المحيط الهادي باستثناء اليابان 1.49%، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.3% أمس الاثنين، إذ استمر انتعاش الأسواق قبيل محادثات اليوم بين الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن حزمة دعم جديدة مرتبطة بكوفيد-19. وقادت سوقا الإمارات المكاسب في منطقة الخليج للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعدت الأسهم في كل من أبوظبي ودبي.

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