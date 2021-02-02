نجح تطبيق التداول روبن هوود Robinhood في جمع 2.4 مليار دولار في ميزانيته العمومية من المساهمين، حيث يضاف هذا المبلغ إلى مليار دولار أخرى جمعتها يوم الجمعة، مما يعني أنها جمعت 3.4 مليار دولار في بضعة أيام حيث تسعى إلى دعم طوفان من المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الأسهم الفردية على تطبيقها والمدفوعة من قبل منتدى Redditors بالاستثمار في جيم ستوب GameStop في محاولة لإحباط البائعين على المكشوف جزئياً.

وفقاً لـ روبن هوود، كان التمويلات الجديدة بقيادة Ribbit Capital، ومشاركة من المستثمرين الحاليين بما في ذلك، أيكونيك، وAndreessen Horowitz، وسيكويا Sequoia، وإنديكس فينشر، وNEA.

في الأسبوع الماضي، وجدت روبن هوود نفسها غارقة مع طلبات المستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أسهم مثل جيم ستوب، وإيه إم سي AMC.

واضطرت روبن هوود إلى حظر التداول مؤقتاً على هذه الأسهم بسبب المتطلبات المالية الصارمة، حيث تم قصر عمليات الشراء على عدد قليل فقط من أسهم جيم ستوب.

ووفقاً لموقع TechCrunch، فإن التمويل الجديد يعد دين قابل للتحويل إلى أسهم، حيث تسعى المنصة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

كانت الشركة قد أرسلت بيان قالت فيه "في منتصف الظروف غير العادية لهذا الأسبوع في السوق، اتخذنا قراراً صعباً اليوم للحد مؤقتاً من الشراء لبعض الأوراق المالية. كشركة وساطة، لدينا العديد من المتطلبات المالية، بما في ذلك التزامات رأس المال الصافي وإيداعات غرفة المقاصة. تتقلب بعض هذه المتطلبات بناءً على التقلبات في الأسواق ويمكن أن تكون كبيرة في البيئة الحالية. هذه المتطلبات موجودة لحماية المستثمرين والأسواق ونتحمل مسؤولياتنا للامتثال لها على محمل الجد، بما في ذلك من خلال التدابير التي اتخذناها اليوم".

نفد رأسمال روبن هوود، في محاولة تلبية الزيادة الضخمة في حجم العمليات عبر منصتها من جانب المستثمرين الأفراد مما يعني أنه كان عليه الحد من نوبة النشاط على تطبيقه.

كما واجهت المنصة اتهامات من جانب المتداولين الأفراد بعملها ضدهم لصالح صناديق التحوط، رغم أن الأسباب كانت تقنية بالأساس. وقالت روبن هوود في تدوينه أخرى "هدفنا هو تمكين الشراء لجميع الأوراق المالية على منصتنا. هذا سوق ديناميكي ومتقلب، وقد نواصل اتخاذ الإجراءات للتأكد من أننا نلبي متطلباتنا كوسيط حتى نتمكن من الاستمرار في خدمة عملائنا على المدى الطويل ".