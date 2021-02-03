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أرباح الراجحي السنوية ترتفع 4% إلى 10.6 مليار ريال

سوق السعودية

أرباح الراجحي السنوية ترتفع 4% إلى 10.6 مليار ريال

مقابل 10.159 مليار ريال خلال 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020 محققا نموا في صافي الربح بلغ 4.3%.

وبلغ صافي أرباح البنك 10.59 مليار ريال، مقابل 10.159 مليار ريال خلال 2019، وفقا لما ذكره البنك في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1,772 مليون ريال إلى 2.166 مليار ريال بنسبة 22.2% .

وعلى صعيد الربع الرابع، استطاع البنك زيادة أرباحه الصافية بنحو 35% إلى 3.12 مليار ريال، وهو ما فاق توقعات المحللين التي جاءت عند 2.7 مليار ريال.

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