.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نتائج "ألفابيت" تدعم مؤشرات الأسهم الأميركية

بورصة وول ستريت مناسبة
الغموض يلف مصير الأسهم في ضوء تجدد تفشي كورونا
وول ستريت

نتائج "ألفابيت" تدعم مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع أرباح "ألفابت" الفصلية بـ 42% إلى 15.2 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود الأربعاء عقب نتائج ربع سنوية قوية من أسماء ذات ثقل مثل ألفابت وأمازون، بينما يعول المستثمرون على مزيد من التحفيز المالي لدعم التعافي الاقتصادي.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 2.2 نقطة بما يعادل 0.01% ليصل إلى 30689.65 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 14 نقطة أو 0.36% مسجلا 3840.27 نقطة، بينما صعد ناسداك 105.5 نقطة أو 0.78% إلى 13718.314 نقطة، بحسب "رويترز".

وارتفعت أرباح ألفابت وهي الشركة الأم لـ "غوغل" بنحو 42% إلى 15.2 مليار دولار وذلك في الربع الرابع 2020 مقارنة مع نفس الربع من 2019.

كما ارتفعت الإيرادات الفصلية بنحو 23% إلى نحو 57 مليار دولار، ويأتي ذلك بدعم من الإنفاق الضخم على الإعلانات الرقمية خلال موسم الأعياد.

بدورها، استدعت وزيرة الخزانة جانيت يلن المنظمين الماليين لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق خاصة على بعض الأسهم مثل جيم ستوب، وروبن هوود.

يأتي هذا التحرك في وقت دعت فيه يلين لعقد اجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفدرالي وبنك الاحتياطي الفدرالي بالإضافة إلى لجنة تداول السلع الآجلة وذلك لمناقشة ما إذا كانت الأنشطة الأخيرة في الأسواق متوافقة مع قوانين حماية المستثمرين والأسواق العادلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد