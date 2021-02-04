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الحجرف: 430 ألف خليجي يتملكون أسهماً بالشركات المدرجة

جانب من لقاء أمين مجلس التعاون مع رئيس هيئة السوق المالية
جانب من لقاء أمين مجلس التعاون مع رئيس هيئة السوق المالية
أسواق الخليج

الحجرف: 430 ألف خليجي يتملكون أسهماً بالشركات المدرجة

القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، إن المؤشرات الإحصائية الحالية تشير إلى أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2020، بلغت أكثر من 3 تريليونات دولار.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، نقلاً عن بيان، أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 653 شركة مساهمة تمثل 96% من إجمالي الشركات المساهمة المدرجة في أسواق دول المجلس، وبلغ عدد المساهمين 430 ألف من مواطني مجلس التعاون يتملكون أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة وأهمية متابعة تطبيق مساراتها العشرة في خدمة دول مجلس التعاون واقتصادها، وتحديداً تطبيق المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية.

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وتنص المادة على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها"، وذلك بهدف تكامل الأسواق المالية، وتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

كما ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

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