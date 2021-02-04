ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين، اليوم الخميس، إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.

ونزل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لكنه يُتداول عند أعلى مستوياته في نحو ثمانية أشهر مقابل اليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات والذي سينشر نتائج بشأن جدوى تطبيق أسعار فائدة سلبية.

وتحسنت المعنويات تجاه الدولار في الآونة الأخيرة، إذ أدى إحراز تقدم في تطعيمات فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأميركي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي، وبيانات اقتصادية أفضل إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأميركية للتخلي عن مراكزهم المدينة.

ويواجه الدولار اختبارا آخر يوم الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.

وتراجع الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2% في الجلسة السابقة.

ويجري تداول العملة البريطانية عند 88.30 بنس لليورو قرب أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار من العام الماضي.

وسجل الدولار 105.13 ين قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، ما سيمثل تعافيا هامشيا من فقدان 140 ألف وظيفة في الشهر السابق مع عرقلة ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا للنشاط الاقتصادي.

ومنذ بداية العام، تلقت المعنويات الدعم من توقعات بتحفيز مالي كبير في ظل حكومة الرئيس الديمقراطي بايدن.

كما تسارعت وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة مما تسبب في تقليص العديد من المستثمرين لنظرتهم التشاؤمية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.2% إلى 91.269، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

ومن المستبعد أن يعدل بنك إنجلترا أسعار الفائدة أو التيسير الكمي في اجتماعه اليوم لكن الإسترليني يُتابع عن كثب إذ يسعى المستثمرون لقياس مدى احتمال اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية.

العملات المشفرة

وفي سوق العملات المشفرة، بلغت الإيثريوم مستوى قياسيا عند 1698 دولارا قبل إدراج العقود الآجلة للإيثريوم في بورصة شيكاجو التجارية الأسبوع القادم.

واستقرت بتكوين، العملة المشفرة الأكثر شعبية، عند 37.970 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7626 دولار أميركي بدعم من آمال التحفيز الأميركي وإحراز تقدم في تدبير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونزل الدولار النيوزيلندي إلى 0.7195 دولار أميركي.