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الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار لذروة شهرين

الذهب والدولار
الدولار عند ذروة شهرين يضغط على أسعار المعادن النفيسة
سعر الذهب

الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار لذروة شهرين

هبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولا

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دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1822.90 دولار.

وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار؛ ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في نحو ثماني سنوات عند 30.03 دولار يوم الاثنين مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، مايكل مكارثي: "التحركات في الفضة هي مضاربات إلى حد كبير وأصبح من الواضح أنه ليس لها تأثير دائم".

وقال مكارثي إن الدولار عند ذروة شهرين يضغط على أسعار المعادن النفيسة مضيفا أن "متابعة البنوك المركزية هي الأساس الآن...".

ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسات بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

وقال مدير أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية، هاريش ف، إن تحركات المضاربة في الآونة الأخيرة في الفضة تتلاشى تدريجيا إذ أن الأسعار لم تستطع تجاوز مستوى أعلى من 30 دولارا، بيد أن زيادة الطلب من القطاع الصناعي يمكن أن تعزز الأسعار مجددا.

كما يركز المستثمرون على خطة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، أقرها مجلس النواب الأميركي بدون دعم من الجمهوريين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4% إلى 1086.12 دولار للأوقية وخسر البلاديوم 0.5% إلى 2262.68 دولار.

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