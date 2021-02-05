سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بدعم مشتريات قوية للمستثمرين المصريين، دعمت استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.56% رابحة نحو 10.9 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من مستوى 695.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 706.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب أسبوعية طفيفة بعدما ارتفع بنسبة 0.17% رابحاً نحو 20 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 11578 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 11598 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% مضيفاً نحو 22 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2377 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2399 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

أيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.11% مضيفاً نحو 50 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2364 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2414 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 1.47% مضيفاً نحو 50 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 3390 نقطة إلى نحو 3440 نقطة.

وأمس، أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم، بناءً على أسعار إغلاق جلسة الخميس، لتضم القائمة 47 شركة.

على صعيد تعاملات أمس، فقد أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في المنطقة الحمراء وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بقيم تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.17%، كما تراجع هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، وأيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.22%.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع. وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، حيث شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 67 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 76 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 32 شركة عند مستوى أسعارها السابقة.