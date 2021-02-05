.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

11 مليار جنيه مكاسب أسبوعية بسوق مصر رغم مبيعات الأجانب

البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

11 مليار جنيه مكاسب أسبوعية بسوق مصر رغم مبيعات الأجانب

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بدعم مشتريات قوية للمستثمرين المصريين، دعمت استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.56% رابحة نحو 10.9 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من مستوى 695.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 706.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب أسبوعية طفيفة بعدما ارتفع بنسبة 0.17% رابحاً نحو 20 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 11578 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 11598 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

3 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة في مصر اقتصاد المركزي المصري 3 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة في مصر

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% مضيفاً نحو 22 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2377 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2399 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

أيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.11% مضيفاً نحو 50 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2364 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2414 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 1.47% مضيفاً نحو 50 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 3390 نقطة إلى نحو 3440 نقطة.

وأمس، أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم، بناءً على أسعار إغلاق جلسة الخميس، لتضم القائمة 47 شركة.

على صعيد تعاملات أمس، فقد أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في المنطقة الحمراء وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بقيم تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.17%، كما تراجع هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، وأيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.22%.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع. وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، حيث شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 67 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 76 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 32 شركة عند مستوى أسعارها السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد