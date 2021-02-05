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بنك أوف أميركا: أثرياء وول ستريت يقتنصون أسهم التكنولوجيا

وول ستريت شارع
مستثمرو وول ستريت الأثرياء ضخوا مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليار دولار
وول ستريت

بنك أوف أميركا: أثرياء وول ستريت يقتنصون أسهم التكنولوجيا

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لندن – رويترز

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أظهرت بيانات تدفقات من بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، أن مستثمري وول ستريت الأثرياء ضخوا مبلغا قياسيا قدره 4.2 مليار دولار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الأسبوع الماضي.

إذ استفادوا من التراجع الطفيف لوول ستريت بينما كان المتعاملون الأفراد منشغلين بشراء أسهم مثل جيم ستوب.

ودخل جيش من صغار المستثمرين الأفراد في معركة مع محترفي وول ستريت الشهر الماضي عبر شراء أسهم كونت فيها صناديق التحوط مراكز مدينة كثيفة.

وخلال الصراع، اضطرت بعض الصناديق لبيع مراكز دائنة كونتها في أسهم لتغطية الخسائر، مما تسبب في انخفاضات أوسع نطاقا لأسعار الأسهم.

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وقال كبير استراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أميركا مايكل هارتنت، إن كبار العملاء بوجه عام اشتروا على نحو واضح أسهما في فيسبوك وأمازون وأبل ونتفليكس ومايكروسوفت وألفابت المالكة لـ"غوغل" والتي سجلت أداء أقل من السوق.

ودفعت حمى تداولات المستثمرين الأفراد الفضة لتجاوز مستوى 30 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ 2013 قبل أن تهبط الأسعار.

وقال بنك أوف أميركا إن المعدن النفيس استقطب تدفقات قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

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