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اللقاح يدعم "ناسداك" لأعلى مكسب أسبوعي بـ 3 أشهر

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اللقاح يدعم "ناسداك" لأعلى مكسب أسبوعي بـ 3 أشهر

تفاؤل حيال الأرباح ومحادثات التحفيز والتقدم على صعيد توزيع اللقاحات

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نيويورك - رويترز

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واصلت الأسهم الأميركية، الجمعة، موجة صعودها الأخيرة، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي هذا الأداء القوي بدعم من تفاؤل حيال الأرباح ومحادثات التحفيز وإحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاحات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة، بما يعادل 0.3% إلى 31148.24 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 15.09 نقطة، أو 0.39% إلى 3886.83 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 78.55 نقطة، أو 0.57% إلى 13856.30 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندرد آند بورز 500 ربحا 4.65%، وارتفع ناسداك 6.01%، وتقدم داو 3.89%.

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