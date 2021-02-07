أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بعد صعود الأسهم العالمية، الجمعة، وقفزة في أسعار النفط، في حين دعمت أسهم البنوك السعودية مؤشر السوق.

كانت أسواق الأسهم العالمية صعدت إلى مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة بفضل توقعات لإقرار واشنطن مزيدا من التحفيز والآمال في انتعاش اقتصادي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل مهم لأسواق المال بالخليج، حيث صعد برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل بمساعدة تخفيضات المعروض من أوبك وحلفائها.

تقدم المؤشر الرئيسي السعودي 0.8%، مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وارتفاع سهم بنك البلاد 5.6% بعدما أعلن عن زيادة في ربح العام بأكمله.

ومن الأسهم التي حققت مكاسب سهم شركة النفط العملاقة أرامكو الذي ختم الجلسة على ارتفاع 0.4%.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 %، متأثرا بتراجع سهم دبي للاستثمار 3.2%.

أعلنت مجموعة الاستثمار الأربعاء عن ربح صاف 347.9 مليون درهم (94.7 مليون دولار) للعام 2020، انخفاضا من 657.4 مليون درهم قبل سنة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1% بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.4%.

في قطر، زاد المؤشر 0.6% بقيادة سهم صناعات قطر للبتروكيماويات الذي صعد 1.5%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مستقرا وتراجع سهم الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة التبغ في مصر، 2%.