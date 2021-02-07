أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية تخفيض عمولات التداول على جميع معاملات الصرفADX One ابتداء من 14 فبراير، بهدف مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن استراتيجية ADX ONE التي تم الإعلان عنها في 27 يناير.

بذلك، سيتم تخفيض الرسوم بنحو 28% إلى 0.175٪ من 0.225٪ علما أن هيكل التسعير الجديد هو المرة الثانية التي تخفض فيها البورصة رسومها في العامين الماضيين لتعزيز سيولة السوق.

وجرى تخفيض عمولة التداول في سوق أبوظبي في يونيو 2019 كجزء من خطة أبو ظبي غدا 2021، لخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.

ووضعت البورصة خطة حوافز، تطبق على أساس سنوي، لشركات الوساطة التي تدر عمولات تداول تبلغ 20 مليون درهم.

وقال مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن خفض سوق أبوظبي للعملات سيساهم في زيادة الإدراجات الأولية في السوق كما سينشط التداول.

وأوضح في حديثه للعربية أن تخفيض العمولات يساعد على تقليص تكلفة الاستثمار وبالتالي يشجع المستثمرين بالدخول والخروج من السوق، ما يرفع معدلات التداول.

وأوضح أن القرار الخاص بوضع حد أقصى للعمولات المتحصلة لصالح السوق والبالغة 20 مليون درهم من شركة السمسرة، يعد قرارا جيدا لكن القيمة مازالت مرتفعة، إذ أن هذا الأمر يلزم شركات السمسرة بقيم تداولات تقارب 1.3 مليار ريال.