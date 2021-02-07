استبعد رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" حدوث إغلاقات عامة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لكنه قال إن دول العالم ستركز على إغلاق القطاعات ذات الكثافة العالية من التجمعات مثل قطاعات الترفيه والسياحة.

وسجلت السعودية زيادة بنسبة 300% في منحنى الجائحة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأحد.

وأضاف العمران أن سوق الأسهم السعودية، تعرض لضغوط لثلاثة أسابيع ماضية، لكنه في آخر جلستي تداول بدأ المستثمرون يكتشفون حجم المبالغة في توقعات الإغلاق، مؤكداً أن الإغلاقات أصبحت محدودة وجزئية، بسبب تمرس دول العالم في التعامل مع الجائحة.

وقال العمران: "لقد تجاوزنا الأسوأ من توقعات الإغلاق في الأسابيع الماضية".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا بنسبة 0.81% وبمقدار 70.06 نقاط ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والمصافي، والجزيرة ريت، وتهامة، وبحر العرب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت القصيم، والأهلي، وبتروكيم، وأسمنت الجنوب، ودارية ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.78%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والمصافي، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، وباعظيم، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 538.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.