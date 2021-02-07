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نظام متقدم لمراقبة تداولات المستثمرين في السوق السعودي

A trader uses his mobile as he monitors screens displaying stock information at the Saudi Stock Exchange (Tadawul) in Riyadh June 15, 2015. (Reuters)
متداول يستخدم هاتفه وهو يراقب شاشات تعرض معلومات الأسهم في "تداول"
سوق السعودية

نظام متقدم لمراقبة تداولات المستثمرين في السوق السعودي

يوفر عدة مزايا لأعضاء السوق

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وهيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن نظام مراقبة متقدم للأشخاص المرخص لهم.

وقالت "تداول"، في تغريدة بحسابها على موقع التواصل تويتر، إن النظام سيمثّل حلاً آلياً يتيح للأشخاص المرخص لهم مراقبة أنشطة التداول ورصد الانتهاكات المشتبه بها.

وأوضحت "تداول"، أن النظام المتقدم لمراقبة تداولات المستثمرين سيعمل على تمكين أعضاء السوق من مراقبة وتحليل وتدقيق ووضع التقارير لأنشطة التداول بشكل لحظي، وتمكين الاطلاع على بيانات صفقات السوق المباشرة.

وكذلك سيمكن النظام أعضاء السوق من إنشاء التقارير بشكل آلي، وإصدار تنبيهات آلية لرصد أي انتهاكات في السوق، بالإضافة إلى دعم الامتثال بلوائح وسياسات هيئة السوق المالية.

وأشارت "تداول" إلى أنه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز السوق المالية السعودية.

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