أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وهيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن نظام مراقبة متقدم للأشخاص المرخص لهم.

وقالت "تداول"، في تغريدة بحسابها على موقع التواصل تويتر، إن النظام سيمثّل حلاً آلياً يتيح للأشخاص المرخص لهم مراقبة أنشطة التداول ورصد الانتهاكات المشتبه بها.

وأوضحت "تداول"، أن النظام المتقدم لمراقبة تداولات المستثمرين سيعمل على تمكين أعضاء السوق من مراقبة وتحليل وتدقيق ووضع التقارير لأنشطة التداول بشكل لحظي، وتمكين الاطلاع على بيانات صفقات السوق المباشرة.

في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز السوق المالية السعودية، أعلنت #تداول وهيئة السوق المالية @SaudiCMA عن نظام مراقبة متقدم للأشخاص المرخص لهم. سيمثّل النظام حلاً آلياً يتيح للأشخاص المرخص لهم مراقبة أنشطة التداول ورصد الانتهاكات المشتبه بها. pic.twitter.com/4wto4F0gVB — Tadawul | تداول (@tadawul) February 7, 2021

وكذلك سيمكن النظام أعضاء السوق من إنشاء التقارير بشكل آلي، وإصدار تنبيهات آلية لرصد أي انتهاكات في السوق، بالإضافة إلى دعم الامتثال بلوائح وسياسات هيئة السوق المالية.

وأشارت "تداول" إلى أنه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز السوق المالية السعودية.