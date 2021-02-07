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"دبي المالي" ومنصة "تريدلينغ" يتعاونان لتعزيز المنظومة الرقمية للشركات

\\DIFC\\ مرشح لاستقطاب مؤسسات مالية عالمية
مركز دبي المالي العالمي
سوق دبي

"دبي المالي" ومنصة "تريدلينغ" يتعاونان لتعزيز المنظومة الرقمية للشركات

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دبي - العربية.نت

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وقع مركز دبي المالي العالمي، وشركة تريدلينغ Tradeling، منصة التسوق الإلكتروني اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير السوق الرقمية الموجهة لمعاملات الشركات في المنطقة، إضافة إلى توفير فرص رعاية المهارات المحلية لتمكينها من شغل الوظائف في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو.

ووقع الاتفاقية كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد شبيب، الرئيس التنفيذي لمنصة Tradeling، خلال فعالية شهدت حضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتتضمن أهداف الشراكة التعريف بمنصة Tradeling بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية بشأن مستقبل القطاع المالي والتجارة الرقمية بين الشركات، ومساعدة الشركات العاملة في المركز المالي على إيجاد مصادر رقمية فعالة لتمويل مشاريعها والحد من التكاليف.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون Tradeling مع الشركات المدفوعة بالابتكار في مركز دبي المالي العالمي لتطوير قدرات جديدة من شأنها تعزيز المكانة الرائدة للمنصة الرقمية باعتبارها سوقاً إلكترونية موثوقة وموجهة لمعاملات الشركات، إلى جانب المساهمة في تطوير منظومة رقمية مخصصة للمعاملات التجارية بين الشركات.

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