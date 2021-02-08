أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن مصر أطلقت سندات في ثلاث شرائح بقيمة 3.75 مليار دولار، وأنها ستستخدمها لتمويل جزء من العجز في ميزانيتها.

وأظهرت وثائق من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة أن مصر، بعد أن تلقت طلبات بحوالي 15 مليار دولار، باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار مع 3.875% وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد 5.875% وسندات لأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد 7.5%.

وتطرق مصر أسواق الدين الدولية بينما تسعى للتغلب على أزمة فيروس كورونا التي تسببت في انهيار السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وأدت الجائحة أيضا إلى هبوط حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع نشاط الاقتصاد المحلي.

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي 4.25% إلى 4.375% لشريحة السندات لأجل خمس سنوات، وحوالي 6.25% للسندات لأجل عشر سنوات، وحوالي 7.875% للسندات لأجل 40 عاما.

ويتولى سيتي وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد ترتيب الصفقة.

وحصلت مصر على 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي في مايو أيار وقرض مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار من الصندوق في يونيو حزيران.

وفي مايو أيار، باعت سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في ثلاث شرائح لآجال أربعة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما. وفي سبتمبر أيلول باعت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار سيادي في المنطقة.

ورفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو حزيران إلى 2.8%، وهو ما يجاري الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة، مشيرا إلى انكماش أخف من المتوقع أثناء جائحة فيروس كورونا.

بدوره قال البنك المركزي الاثنين إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 1.088 مليار دولار بمتوسط عائد 3.39%.

كان وزير المالية المصري محمد معيط قال في مطلع ديسمبر كانون الأول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.