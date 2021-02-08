أدت بيانات الوظائف للشهر الماضي في الولايات المتحدة، والتي جاءت أسوأ من التوقعات، إلى تراجع قيمة الدولار الأميركي أمام مختلف العملات.

وفي هذا السياق، سجل الاقتصاد الأميركي عدد وظائف جديدة جاءت أقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، وأما الشهر الذي سبقه فقد شهدت عدد وظائف فقدت بمعدل أعلى من المستويات المعلن عنها سابقا.

ومن ناحية أخرى، انخفض صافي الرهانات الهبوطية على الدولار لتصل إلى 29.95 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 33.018 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

ويتم ترقب البيانات المتعلقة بالأسعار وتوجهات المستثمرين خلال الأسبوع الحالي لرؤية ما إذا كانت تتماشى مع التوقعات لضخم الأسعار وعوائد سندات الخزينة الأميركية.