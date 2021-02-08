صعدت الأسهم اليابانية صعودا كبيرا، اليوم الاثنين، ليبلغ المؤشران نيكاي القياسي وتوبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوياتهما في 30 عاما، إذ رفعت نتائج قوية ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد من الجائحة.

وقفز نيكاي 2.12% إلى 29388.50 نقطة، أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990، في حين تقدم توبكس 1.75% مسجلا 1923.95 نقطة، ذروته منذ يونيو حزيران 1991.

ورفع ذلك إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة طوكيو إلى مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين (6.75 تريليون دولار)، وفقا للبورصة.

وفي هذا السياق، قال مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة سويتشيرو ماتسوموتو، "في ظل توزيع اللقاحات وتراجع عدد إصابات كوفيد-19 اليومية، فإن توقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد.

"أداء الشركات على نحو أفضل من المتوقع في هذه البيئة يرفع المعنويات أيضا. شركات أميركية عديدة أعلنت نتائج قوية والشركات اليابانية، خاصة تلك الحساسة للطلب الخارجي، تحذو حذوها".

إلى ذلك، صعد سهم كوبي للصلب 17.47%، متصدرا المكاسب على نيكاي، بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله، في حين قفز سهم نيبون للصلب 10.04% بعد تقليص توقعات صافي الخسائر السنوية. وزاد سهم تويوتا موتور 1.45%، قبيل تقرير نتائجها المقرر غدا الثلاثاء.

تراجع معنويات قطاع الخدمات باليابان

من جهة أخرى، أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو أيار الماضي بعد إعادة فرض حالة الطوارئ في مناطق طوكيو وبعض الأقاليم الأخرى.

وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق وموظفي المطاعم، يسمى استطلاع "مراقبي الاقتصاد" لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة، أن ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية انخفضت 3.1 نقطة عن ديسمبر كانون الأول إلى 31.2.

هذا هو أدنى مستوى منذ أن سجل المؤشر 17.0 في مايو أيار 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح تحت وقع الموجة الأولى من الجائحة وعانى من أسوأ ركود بعد الحرب.

وبإعادة تقييم الاقتصاد بناء على نتائج المسح، قالت الحكومة إن الاقتصاد يضعف، وخفضت توقعاتها للشهر الثالث على التوالي.