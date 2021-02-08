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صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع 44.6 مليون ريال أرباحاً نقدية

سوق الأسهم السعودية سوق السعودية الدمام
متداولون بسوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع 44.6 مليون ريال أرباحاً نقدية

نسبة التوزيع 3.28% من صافي قيمة الأصول

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأهلي المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات في صندوق "الأهلي ريت 1" العقاري المتداول عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، بإجمالي 44.68 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، الاثنين، ستكون التوزيعات النقدية على أساس 137,500,000 وحدة قائمة، كما ستبلغ قيمة الربح الموزع 0.325 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.25%.

وتبلغ نسبة التوزيع 3.28% من صافي قيمة الأصول (حسب القيمة العادلة) كما في تاريخ 31 ديسمبر2020.

كما ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 15 فبراير 2021 (نهاية يوم التداول، يوم الخميس بتاريخ 11 فبراير 2021)

وسيجري دفع التوزيعات خلال 9 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

كما نبه مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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