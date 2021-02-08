قادت مؤشرات سوق الأسهم السعودية، موجة الصعود للبورصات الخليجية، لليوم الثاني على التوالي، لتضيف "تداول" حوالي 4 مليارات ريال إضافية للمعدل اليومي للتداولات من حيث القيمة، إذ فاقت قيمة الأسهم المتداولة الاثنين 12 مليار ريال مقارنة مع 8 مليارات ريال للمعدل اليومي في الأسابيع الماضية.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 1.4% ليكسب 121.41 نقطة، إلى مستوى 8809.34 نقطة، بتداولات زادت قيمتها على 12.4 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 320.69 نقطة، عند مستوى 25589.83 نقطة، بتداولات بلغت 32 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، في مقابلة مع "العربية" إن ما يميز حالة التصحيح الحالية أن هناك دروسا مستفادة من صعود المؤشر.

وأضاف أن المؤشر سوف يحاول الاستفادة من حالة رجوع السيولة، وربما يكون المستوى المستهدف بين 8800 نقطة وحتى مستوى 9050 نقطة.

ودعا الزهراني للحذر "لسبب وجيه جدا، وهو تسارع الموجة الارتدادية، وحركة الشركات الأصغر حجما، والأسهم المضاربية".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، والشرقية للتنمية، وفيبكو، والمتحدة للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وباعظيم، وأسواق عبدالله العثيم، وأسيج، واس تي سي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.47%.

فيما كانت أسهم شركات فيبكو، والمصافي، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وفيبكو، والشرقية للتنمية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 320.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25589.83 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 994 صفقة.

وتدعمت البورصات الخليجية، من صعود أسعار النفط، إذ تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 60 دولارا للبرميل لأول مرة في أكثر من عام، الاثنين، مدعومة بآمال انتعاش اقتصادي وقيود على الإمدادات من جانب مجموعة المنتجين التي تضم أوبك وحلفاءها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة لندن 1.2%. وارتفعت عقود تسوية أبريل بما يعادل 69 سنتا إلى 60.03 دولار للبرميل في بورصة "ICE" الأوروبية للعقود المستقبلية، وهو أعلى مستوى للنفط منذ 26 يناير 2020، وفقا لحسابات بلومبيرغ.

وارتفعت عقود خام تكساس تسوية شهر مارس، بنسبة 1.2% إلى 57.53 دولار للبرميل، في بورصة نيويورك التجارية بعد مكاسب بلغت 1.1% يوم الجمعة.